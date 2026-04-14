Explosion im ICE: Polizei bittet um Fotos und Videos von Fahrgästen

Bonn - Eineinhalb Wochen nach einem Sprengstoffanschlag mit zwölf Leichtverletzten in einem ICE südlich von Köln sucht die Polizei weiter nach Zeugen.

Im betroffenen ICE kam es Anfang April zu einer Explosion. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. © Marius Fuhrmann/dpa

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass noch nicht alle Fahrgäste befragt worden seien, teilte die Polizei mit.

Einige Reisende aus dem Zug seien mit dem Schienenersatzverkehr weitergereist, bevor ihre Personalien festgestellt worden seien. Diese Fahrgäste würden daher gebeten, sich zu melden.

Gegebenenfalls während der Fahrt gemachte Fotos und Videos seien von besonderem Interesse.

In dem ICE hatte am 2. April ein junger Mann laut Polizei mit einem Anschlag gedroht und zwei Sprengkörper gezündet. Der Deutsche soll in Aachen an Bord des ICE gegangen sein und nach einem Zwischenstopp in Köln-Deutz die Sprengsätze gezündet haben.