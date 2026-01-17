Explosion in Wohnhaus: Mama eines fünf Monate alten Babys wird schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg ist eine 41-Jährige schwer verletzt worden.

Von Nina Becker

In diesem Mehrfamilienhaus in Siegburg hat es am Freitagabend eine heftige Verpuffung gegeben.  © Marius Fuhrmann

Nachbarn hatten am Abend einen lauten Knall aus der Wohnung der Frau gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Die Bewohnerin kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

Vorsorglich wurde auch ihr fünf Monate altes Kind, das unverletzt blieb, ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Durch die Explosion entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Die Balkontür und ein Fenster wurden aus der Verankerung gerissen.

Durch die Explosion wurde das Gebäude zwar stark beschädigt, einsturzgefährdet ist es laut dem Experten aber nicht.  © Marius Fuhrmann

Ein Statiker untersuchte das Haus und gab wenig später Entwarnung. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Titelfoto: Marius Fuhrmann

