Explosion in Wohnhaus: Mama eines fünf Monate alten Babys wird schwer verletzt

Siegburg - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg ist eine 41-Jährige schwer verletzt worden.

In diesem Mehrfamilienhaus in Siegburg hat es am Freitagabend eine heftige Verpuffung gegeben. © Marius Fuhrmann

Nachbarn hatten am Abend einen lauten Knall aus der Wohnung der Frau gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Die Bewohnerin kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

Vorsorglich wurde auch ihr fünf Monate altes Kind, das unverletzt blieb, ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Durch die Explosion entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Die Balkontür und ein Fenster wurden aus der Verankerung gerissen.