Explosion in Wohnhaus: Mama eines fünf Monate alten Babys wird schwer verletzt
Von Nina Becker
Siegburg - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg ist eine 41-Jährige schwer verletzt worden.
Nachbarn hatten am Abend einen lauten Knall aus der Wohnung der Frau gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte.
Die Bewohnerin kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.
Vorsorglich wurde auch ihr fünf Monate altes Kind, das unverletzt blieb, ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.
Durch die Explosion entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Die Balkontür und ein Fenster wurden aus der Verankerung gerissen.
Ein Statiker untersuchte das Haus und gab wenig später Entwarnung. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
