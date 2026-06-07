Explosion schreckt Anwohner auf: Sprengsatz beschädigt Fensterscheibe

Annaberg-Buchholz - In der Nacht zum Sonntag wurden Anwohner im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Buchholz ( Erzgebirgskreis ) von einem lauten Knall geweckt.

Nach der Detonation wurde durch herumfliegende Teile eine Fensterscheibe beschädigt. (Symbolbild) © ewastudio/123RF

Laut Polizei hatten die Bewohner der Schlettauer Straße am Samstag kurz vor Mitternacht die Detonation gehört. Anschließend zerbrach auch noch Glas.

Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass in der Straße ein bislang unbekanntes Sprengmittel in die Luft geflogen ist.

Durch herumfliegende Teile wurde eine Fensterscheibe in einem Wohnhaus beschädigt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.