Explosionen und Leichenfund in Wohnhaus: Ermittlungen zur Ursache beginnen

Frontenhausen - Am Montag wurde ein Einfamilienhaus im Landkreis Dingolfing-Landau durch mehrere Gas-Explosionen komplett zerstört. Nach dem Fund einer toten Person in den Trümmern beginnen jetzt die Ermittlungen.

Das Wohnhaus wurde durch die Explosionen komplett zerstört. © Armin Weigel/dpa

Die Beamten planen, sich einen Überblick an dem Haus am Mechtildisweg zu verschaffen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Montag war nach einer Explosion das Haus in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) in Flammen aufgegangen. Das Gebäude brannte komplett nieder und stürzte ein. Bei den Bergungsarbeiten wurde eine Leiche in den Trümmern gefunden. Die Identität des toten Menschen müsse ebenfalls noch geklärt werden, hieß es weiter.

Laut Augenzeugenberichten flogen Trümmer durch die Luft, Glassplitter krachten bis auf die Straße. Das betroffene Haus liegt mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Dichter Rauch sorgte zunächst für Alarm: Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.