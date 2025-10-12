Fachklinik evakuiert: Täter verschütten übelriechende Flüssigkeit vor Eingängen

Kelbra - In Kelbra ( Mansfeld-Südharz ) musste am Sonntagmorgen eine Fachklinik evakuiert werden. Unbekannte Personen sollen eine übelriechende Flüssigkeit vergossen haben.

22 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle (Saale) sollen die bislang unbekannten Täter die Flüssigkeit an mehreren Eingängen der Klinik verteilt haben.

Vier Menschen erlitten aufgrund der Substanz Augenreizungen und klagten über Übelkeit, so die Polizei. Sie wurden ambulant behandelt.

70 Personen mussten zudem aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden.

Sie wurden bis 10 Uhr in der Turnhalle der Klinik untergebracht, während die unbekannte Flüssigkeit beseitigt und die Einrichtung gelüftet wurde.