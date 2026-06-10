Fachwerkhaus abgefackelt: 80.000 Euro Schaden, Feuerwehr stundenlang beschäftigt

Neustadt an der Orla - In Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) hat am Dienstagabend ein altes Fachwerkhaus gebrannt.

Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Das Feuer war aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 18.10 Uhr in der Hauptstraße im Ortsteil Börthen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Den bisherigen Angaben nach hatten sich die Flammen offenbar im hinteren Teil des Hauses entzündet.

Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Laut Polizei hatten die Löscharbeiten bis 4.40 Uhr angedauert. Bis um 7 Uhr hatten die Kameraden vor Ort noch eine Brandwache gehalten.