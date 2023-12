17.12.2023 12:17 Fahndungen in Zügen und auf Bahnhöfen: Polizei mit Großaktion zufrieden

In Sachsen-Anhalt wurde am Freitag in Zügen und auf Bahnhöfen eine große Fahndungsaktion durchgeführt. Mehrere Delikte wurden dabei zur Anzeige gebracht.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Bundespolizei sowie die Polizeireviere in Sachsen-Anhalt haben am Freitag eine große Fahndungsaktion in mehreren Städten und Zügen durchgeführt. An Bahnhöfen und in Zügen führte die Bundespolizei am Freitag mehrere Kontrollen durch. © Bundespolizeiinspektion Magdeburg Die Aktion hatte ein großes Ziel: Eigentums-, Fahrgeld-, Betrugs- und Gewaltdelikte sowie verbale Angriffe auf Bahnpersonal aufzudecken und diesen nachzugehen. Dabei wurde der Termin bewusst auf den Freitag gelegt, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit. Es sei schließlich der Wochentag mit dem größten Reiseaufkommen. Von 12 Uhr bis 20 Uhr wurden unter anderem auf den Bahnstrecken Magdeburg - Stendal, Magdeburg - Halle, Halle - Bitterfeld - Dessau und Halle - Leipzig sowie auf den dazugehörigen Bahnhöfen die Kontrollen durchgeführt. Polizeimeldungen Gefährliche Körperverletzung! Kontrolleure in Straßenbahn attackiert Am Ende des Tages leiteten die Einsatzkräfte insgesamt 27 Ermittlungsverfahren ein. Darunter wegen Leistungserschleichungen, Betrugsdelikte, Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Betäubungsmittelgesetz. Verfahren wegen Drogen, Hakenkreuz und Waffen Insgesamt 27 Ermittlungsverfahren wurden gegen Fahrgäste und Bahnhofsbesucher eingeleitet. © Bundespolizeiinspektion Magdeburg So wurde unter anderem ein 26-jähriger Deutscher in Dessau kontrolliert, der gerade mit einem Regionalexpress aus Leipzig eingetroffen war. Bei ihm entdeckten die Beamten insgesamt 59 Gramm Cannabis. Weiterhin bekam eine 18-Jährige eine Strafanzeige wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole. In einer Bahn entdeckten die Polizisten bei ihr ein tätowiertes Hakenkreuz auf ihrem Handrücken. Die Frau wurde aufgefordert dieses mit ihrer Kleidung zu verdecken. Bei zwei weiteren Personen wurden die Einsatzkräfte aktiv, weil sie gegen das Waffen- und Bundesnichtraucherschutzgesetz verstoßen hatten. Polizeimeldungen Im Stau eingeschlafen: Betrunkener Autofahrer muss von Polizei geweckt werden Aufgrund des Erfolgs soll es auch zukünftig weitere solche Aktionen geben. Begründet wird dies mit der Steigerung des Sicherheitsgefühls bei den Reisenden als auch den Mitarbeitern der Bahn.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Magdeburg