Fahrer aus Transporter gelockt und bestohlen: Polizei schnappt Trio auf der A2

Irxleben/Braunschweig - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist einem 46-Jährigen auf einer Rastanlage an der A2 die Geldbörse gestohlen worden. Wenig später klickten für drei mutmaßliche Täter in Irxleben ( Landkreis Börde ) die Handschellen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Autobahnpolizei Braunschweig und Magdeburg sorgte am Montag für einen weiteren Fahndungserfolg. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Magdeburg und Braunschweig sprach ein Mann den 46-Jährigen auf der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz Süd in Niedersachsen an und machte ihn auf einen angeblichen Schaden an seinem Transporter aufmerksam.

Während der Fahrer sein Fahrzeug verließ, nutzte ein Komplize die Gelegenheit und griff sich die Geldbörse aus der Fahrerkabine. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto.

Die Autobahnpolizei Braunschweig nahm den Fall auf und informierte die Kollegen in Sachsen-Anhalt.

Kurze Zeit später kontrollierten Beamte des Autobahndienstes Magdeburg auf der A2 bei Irxleben einen auffälligen Wagen. Darin saßen drei Männer im Alter von 20, 29 und 35 Jahren.

Während der Kontrolle verdichtete sich der Verdacht, dass die Insassen mit dem kurz zuvor begangenen Diebstahl in Verbindung stehen könnten.