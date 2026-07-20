Fahrgäste wollen Vandalismus in S-Bahn verhindern: Gruppe greift mit Pfefferspray an

Mühlenbecker Land - Eine Gruppe soll in der Nacht zu Sonntag einen Zug großflächig mit Graffiti besprüht haben. Als zwei Reisende einschritten, eskalierte die Situation.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, sollen die sieben Unbekannten eine Fläche von rund 45 Quadratmetern in einem S-Bahnwagen am Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle besprüht haben. Zwei Fahrgäste wollten die Aktion stoppen.

Daraufhin soll ein Gruppenmitglied Pfefferspray gezückt und die beiden Männer attackiert haben.

Ein Mitarbeiter der S-Bahn meldete die Sachbeschädigung und den Reizgas-Angriff auf die Reisenden gegen 0.55 Uhr. Als die Einsatzkräfte am Bahnhof eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter bereits geflüchtet.

Die beiden verletzten Männer im Alter von 22 und 24 Jahren mussten von Rettungskräften behandelt werden. Durch das Pfefferspray erlitten sie starke Augenreizungen und Atemprobleme.

Anschließend wurden sie zur weiteren Versorgung in eine Augenklinik gebracht.