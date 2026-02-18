Reizgas-Attacke bei Faschingsparty: 16 Verletzte in Kneipe

Sonthofen - Am Dienstagabend wurden durch versprühtes Reizgas in einer Gaststätte im Oberallgäu mindestens 16 Menschen verletzt. Eine 22-Jährige steht im Verdacht, das Gas freigesetzt zu haben.

Eine 22-Jährige soll Pfefferspray versprüht haben. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Eine ausgelassene Faschingsparty in Sonthofen nahm durch das Reizgas ein jähes Ende.

Die betroffenen Gäste klagten den Polizeiangaben zufolge über Atembeschwerden.

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort, zwei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.



Weshalb die 22-Jährige das Reizgas einsetzte, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bereits am Wochenende war es im nordschwäbischen Rain am Lech (Landkreis Donau-Ries) zu einem ähnlichen Vorfall nach dem Faschingsumzug gekommen.