SEK im Einsatz: Fahrraddieb harrt mehr als 20 Stunden auf Dach aus

Solingen - Ein Fahrraddieb sorgte in Solingen für einen stundenlangen Einsatz von SEK, Polizei und Feuerwehr . Mehr als 20 Stunden saß er seit Montagmittag auf dem Dach eines Autohauses. Die Wetterlage verhinderte ein zügiges Eingreifen. Inzwischen ist der Einsatz beendet und der Mann wohlauf.

Seit Montagnachmittag sitzt ein mutmaßlicher Fahrraddieb in Solingen auf dem Dach eines Autohauses fest. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, weil ein Mann an der Cherusker Straße versuchte, in der dortigen Kleingartenanlage ein Fahrrad zu klauen.

Bei seiner Flucht kletterte der 35-Jährige zunächst über einen Zaun und türmte dann in Richtung eines Autohauses an der Schlagbaumer Straße. Dicht gefolgt von der Polizei endete die Flucht auf dem Dach des Gebäudes.

Dort spitzte sich die Lage zu, denn herunterklettern wollte der erfolglose Dieb nicht mehr.

Die gesamte Nacht über hatten Familienangehörige und Einsatzkräften versucht, den Mann zur eigenständigen Aufgabe zu bewegen - ohne Erfolg. Über 20 Stunden harrte der Solinger letztendlich bei Minustemperaturen auf dem Autohaus aus.

Schnee und Glätte erschwerten einen Zugriff erheblich. Die Eigensicherung der Einsatzkräfte hatte von Beginn an oberste Priorität.

Nach Polizeiangaben handelte es sich um ein älteres Gebäude, was die Lasten des Schnees schon zu Tragen hatte. Weitere Personen auf dem Dach hätten dieses eventuell zum Einsturz bringen können.