Fahrverbot statt Spritztour: Für viele Tuner endete der "Car-Freitag" im Südwesten vorzeitig

Stuttgart/Mannheim - Der Karfreitag stand im Südwesten auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Tuning- und Poserszene. Während gläubige Christen den stillen Feiertag begingen, nutzten zahlreiche Autoliebhaber den traditionellen "Car-Freitag" als Saisonstart für ihre aufgemotzten Wagen.

Die Polizei zog zahlreiche Wagen aus dem Verkehr. (Symbolfoto) © Marius Bulling/dpa

Bei landesweiten Schwerpunktkontrollen deckte die Polizei Hunderte Verstöße auf und legte etliche Fahrzeuge noch vor Ort still. Trotz der vielen Beanstandungen blieb die Lage laut offiziellen Berichten jedoch weitgehend friedlich.

Im Bereich der Polizei Mannheim waren die Beamten von Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstags im Dauereinsatz. Bei stationären und mobilen Kontrollen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis nahmen die Beamten 95 Fahrzeuge und 144 Personen unter die Lupe.

Die Bilanz fiel hier besonders deutlich aus. Laut Polizeiangaben wurden insgesamt 92 Verstöße geahndet.

Neben unerlaubten technischen Veränderungen und Manipulationen standen vor allem unnötiger Lärm und Abgasbelästigungen im Fokus der Ermittler.

Für fünf Fahrer war die Reise noch vor Ort beendet, da ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Aufgrund gravierender Mängel stellte die Polizei zudem fünf Fahrzeuge sicher.