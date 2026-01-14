Falsche Klempner in der Wohnung: Seniorin reagiert rechtzeitig

Stahnsdorf - Zwei falsche Handwerker haben am Dienstagnachmittag im Landkreis Potsdam-Mittelmark versucht, eine 85-Jährige auszutricksen – doch die Seniorin war pfiffig.

Bei Besuch von Handwerkern rät die Polizei, aufmerksam zu bleiben. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 15 Uhr klingelten die Männer an der Wohnungstür der älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben vor, Klempner zu sein und wegen eines Wasserschadens die Wasserhähne überprüfen zu müssen.

Doch während einer der Männer vorgab zu arbeiten, begann der andere, einen Schrank im Nachbarraum zu durchsuchen.

Die Frau bemerkte den Versuch sofort und wies die beiden Betrüger aus der Wohnung.

Die Männer verschwanden anschließend schnell in unbekannte Richtung. Ob sie etwas entwenden konnten, ist bisher unklar.