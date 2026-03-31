Falsche Person auf brutale Weise überwältigt: Ermittlungen gegen SEK-Einheit

Aachen/Heinsberg - Die Staatsanwaltschaft Aachen hat wegen möglicher Körperverletzungs- und Amtsdelikte gegen Polizisten einer nordrhein-westfälischen Spezialeinheit Vorermittlungen eingeleitet.

Die Aachener Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen eine Spezialeinheit der NRW-Polizei aufgenommen. (Symbolfoto) © Heiko Becker/dpa

Einen entsprechenden Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Hintergrund ist die im Februar erfolgte Festnahme eines mutmaßlichen Mörders des ukrainischen Politikers Andrij Portnow (†51) am Busbahnhof von Heinsberg durch Spezialeinheiten der Polizei NRW, Beamte der Kriminalpolizei sowie spanische Polizeikräfte.

Dabei war versehentlich auch ein unbeteiligter junger Mann festgenommen worden. Bei dem Einsatz sei sein Gesicht auf den Asphalt gedrückt worden, schilderte der Betroffene der "Zeit".

Ihm sei eine Augenmaske übergestülpt und er sei mit Kabelbindern auf dem Straßenboden fixiert worden. Bei dem Zugriff habe er Verletzungen davongetragen und kämpfe bis heute mit den psychischen Folgen der Verhaftung.

Die Schilderungen der Verhaftung decken sich laut "Zeit" mit Augenzeugen-Berichten sowie Bild- und Videomaterial. Nachdem die Verwechslung bemerkt worden sei, habe man den Unschuldigen ohne Entschuldigung oder Entschädigung gehen lassen.