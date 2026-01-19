Schwerer Unfall am Ebertplatz in Köln: Fußgänger von Lkw erfasst

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/ dpa

Der Unfall soll sich laut Polizei gegen 7.50 Uhr ereignet haben.

Dabei sei der LKW-Fahrer (58) vom Ebertplatz in Richtung Hansaring unterwegs gewesen, als der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn getreten war. Zeugenaussagen bestätigten den Hergang.

Infolgedessen wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte reanimierten ihn zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Zu dem aktuellen Gesundheitsstand des Mannes gibt es keine weiteren Informationen. Auch die Identifizierung des Fußgängers steht noch aus.