Schwerer Unfall am Ebertplatz in Köln: Fußgänger von Lkw erfasst
Der Unfall soll sich laut Polizei gegen 7.50 Uhr ereignet haben.
Dabei sei der LKW-Fahrer (58) vom Ebertplatz in Richtung Hansaring unterwegs gewesen, als der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn getreten war. Zeugenaussagen bestätigten den Hergang.
Infolgedessen wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte reanimierten ihn zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.
Zu dem aktuellen Gesundheitsstand des Mannes gibt es keine weiteren Informationen. Auch die Identifizierung des Fußgängers steht noch aus.
Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit erste Spuren. Der betroffene Bereich ist deshalb gesperrt.
Die Polizei ist auf Zeugenaussagen angewiesen und bittet deshalb Personen, die etwas gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 zu melden.
Erstmeldung am 19. Januar um 10.18 Uhr, Update um 11.03 Uhr.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/ dpa