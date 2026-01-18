Mit über drei Promille auf der A36: Polizei stoppt auffällig langsamen Autofahrer
Quedlinburg - Auf der A36 bei Quedlinburg (Harz) hat die Polizei am Samstag einen Autofahrer mit über drei Promille gestoppt.
Zeugen meldeten der Polizei, dass auf der A36 ein Fahrzeug bei geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs sei.
Die Beamten des Revierkommissariats Quedlinburg konnten den VW Passat wenig später zwischen den Anschlussstellen Hoym und Aschersleben-West feststellen und von der Autobahn herunterleiten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Beim Auffinden des Wagens soll der 49-jährige Fahrer mit nur etwa 35 km/h auf der Schnellstraße unterwegs gewesen sein.
Bei der Kontrolle des Mannes aus Hettstedt wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 3,29 Promille ergab.
Die Beamten ordneten die Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, hieß es weiter.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa