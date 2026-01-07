Familiendrama in Mittelfranken: Mann tötet Mutter und kommt in Psychiatrie

Höchstadt a.d. Aisch - Nach dem gewaltsamen Tod einer 69-Jährigen in Mittelfranken ist ihr Sohn in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Nach seiner Festnahme kam der 44-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Ein Ermittlungsrichter habe dies wegen des Verdachts auf Totschlag angeordnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die 69 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben in einem Haus in der Straße "An der Lehmgrube" in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gefunden worden.

Eine Angehörige hatte zuvor am Montagabend einen Notruf abgesetzt.