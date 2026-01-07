Familiendrama in Mittelfranken: Mann tötet Mutter und kommt in Psychiatrie
Von Frederick Mersi
Höchstadt a.d. Aisch - Nach dem gewaltsamen Tod einer 69-Jährigen in Mittelfranken ist ihr Sohn in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.
Ein Ermittlungsrichter habe dies wegen des Verdachts auf Totschlag angeordnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.
Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die 69 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben in einem Haus in der Straße "An der Lehmgrube" in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gefunden worden.
Eine Angehörige hatte zuvor am Montagabend einen Notruf abgesetzt.
Vor Ort nahmen die Beamten den 44 Jahre alten Sohn der Toten mit deutscher Staatsbürgerschaft fest. Die genauen Hintergründe der Tat und der Ablauf sind noch Gegenstand der Ermittlungen der Erlanger Kriminalpolizei.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa