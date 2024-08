Augenzeugin über Highfield-Brand: "Eine sprang aus der in Flammen stehenden Gondel"

Großpösna - Auf dem Highfield Festival kam es am Samstagabend zum Brand zweier Riesenradgondeln . Rund zwei Dutzend Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt. Eine Augenzeugin berichtet gegenüber TAG24 von den dramatischen Szenen.

Wahrscheinlich während die Betreiber die Fahrgäste evakuieren wollten, griff das Feuer schließlich auf eine der Gondeln, dann von dort auf eine weitere über. "Eine Person sprang aus der in Flammen stehenden Gondel. Eine weitere sprang aus drei bis vier Metern und knallte unten heftig auf", schilderte die Augenzeugin.

"Wir wollten gerade einsteigen, standen schon an dem Kassenhäuschen, da kam uns schon der erste entgegen und rief: 'Macht euch hier runter, hier brennt's!'", berichtet Madeleine R., die am Samstag das Festival besucht hatte.

Rund zwei Dutzend Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Die meisten von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. © Christian Grube

Kameraden der Feuerwehr waren kurz darauf zur Stelle, löschten den Brand im unteren Teil des Riesenrads. Die beiden Gondeln wurden vollständig durch das Feuer zerstört.

Die Polizei sprach in der Nacht von rund zwei Dutzend Verletzten. Vier von ihnen erlitten Brandverletzungen, ein Mensch Sturzverletzungen. "Ersthelfer, darunter Polizisten, sowie weitere Insassen der Gondeln mussten mit Rauchverletzungen behandelt werden", so Polizeisprecherin Josehin Sader in der Nacht.

Wie es zu dem Brand gekommen war, war am Sonntag noch unklar. Die Kriminalpolizei leitete bereits in der Nacht Ermittlungen ein. Ein Brandursachenermittler kam am Sonntagmorgen zum Einsatz.