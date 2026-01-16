Feige Masche: Polizei sucht nach Teenagern, die Kinder am Kaufland in Leipzig ausrauben

Leipzig - Im Norden von Leipzig wurden am Donnerstagnachmittag zwei Kinder ausgeraubt. Die Täter sollen selbst nicht viel älter sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Kinder wurden in der Straße neben dem Kaufland ausgeraubt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Kinder waren an der Kasseler Straße und Breitenfelder Straße unterwegs, als sie von drei Unbekannten beleidigt wurden. Sie sollten ihr Bargeld herausgeben und es kam zu einer Schlägerei, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Dabei wurde den Kindern ein niedriger zweistelliger Betrag gestohlen.

Eine unbekannte Zeugin schritt ein und half. Als die Polizei eintraf, war sie allerdings nicht mehr vor Ort.

Die Täter flohen in Richtung Kirschbergstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht jetzt öffentlich nach den Verdächtigen. Auch die unbekannte Zeugin wird gesucht.