Feige Masche: Polizei sucht nach Teenagern, die Kinder am Kaufland in Leipzig ausrauben
Leipzig - Im Norden von Leipzig wurden am Donnerstagnachmittag zwei Kinder ausgeraubt. Die Täter sollen selbst nicht viel älter sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die Kinder waren an der Kasseler Straße und Breitenfelder Straße unterwegs, als sie von drei Unbekannten beleidigt wurden. Sie sollten ihr Bargeld herausgeben und es kam zu einer Schlägerei, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.
Dabei wurde den Kindern ein niedriger zweistelliger Betrag gestohlen.
Eine unbekannte Zeugin schritt ein und half. Als die Polizei eintraf, war sie allerdings nicht mehr vor Ort.
Die Täter flohen in Richtung Kirschbergstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht jetzt öffentlich nach den Verdächtigen. Auch die unbekannte Zeugin wird gesucht.
Polizei sucht nach den Tatverdächtigen und der mutigen Zeugin
Dafür wurden Personenbeschreibungen der drei Verdächtigen veröffentlicht. Folgendes ist über sie bekannt.
Tatverdächtiger 1:
- Der Junge ist circa 10 Jahre alt, circa 1,35 bis 1,40 Meter groß und hat ein schmales Gesicht. Er trug eine schwarze Jacke mit orangem Innenfutter, eine enge schwarze Jogginghose und schwarze Winterstiefel.
Tatverdächtiger 2:
- Er ist circa 12 bis 14 Jahre alt, circa 1,40 Meter groß und hat blonde Haare und Sommersprossen. Am Donnerstag hatte er eine schwarze Markenjacke, eine Jeans und schwarze Markenschuhe an.
Tatverdächtiger 3:
- Der Teenager ist circa 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat ein narbiges Gesicht. Er trug eine schwarze Jacke, einen beigen Pullover, schwarz/graue Jeans, eine beige Mütze und schwarze Schuhe.
Wer die Jungen kennt, Angaben zu ihnen machen kann oder Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden. Hinweise zur Zeugin werden ebenfalls gesucht.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa