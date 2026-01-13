Fenster aufgehebelt: Wieder Einbruch in Wohnhaus

Frankenberg/Großrückerswalde - Schon wieder wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Erst am Wochenende meldete die Chemnitzer Polizei mehrere Fälle.

In Frankenberg hebelten Einbrecher bei einem Einfamilienhaus ein Fenster auf und durchsuchten dann die Räume. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind am Montagabend zwischen 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eichelberg im Frankenberger Ortsteil Langenstriegis (Landkreis Mittelsachsen) eingestiegen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und kamen so unbemerkt ins Erdgeschoss des Gebäudes.

"In der Folge durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro", so ein Polizeisprecher.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Bereits am Wochenende waren Einbrecher in Großrückerswalde (Erzgebirgskreis) unterwegs. Im Ortsteil Niederschmiedeberg hebelten sie in der Straße Zum Sportplatz eine Garage auf und klauten einen Audi A4.

Der Wert des Fahrzeugs liegt bei etwa 7000 Euro. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.