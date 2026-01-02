Fensterscheiben beschädigt: Böller-Attacken auf Geschäfte

Plauen/Meerane/Hohndorf - In Westsachsen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Geschäfte durch Feuerwerkskörper angegriffen.

In Westsachsen wurden mehrere Ladengeschäfte durch Böller beschädigt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannten zwischen 13 Uhr an Silvester und dem Neujahrsmorgen in Plauen (Vogtlandkreis) im Bereich der Bonhoefferstraße/Breitscheidstraße geböllert. Die Pyrotechnik beschädigte dabei die Fassade und eine Fensterscheibe eines Bäckerladens.

"Auch die Heckscheibe eines VW, der in unmittelbarer Nähe stand, wurde in Mitleidenschaft gezogen", so ein Sprecher der zuständigen Polizei in Zwickau.

Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Auch in Meerane (Landkreis Zwickau) wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Geschäft mit Böllern angegriffen. An einem Antikwarenladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße beschädigten die Böller dabei mehrere Fensterscheiben. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.