Fensterscheiben beschädigt: Böller-Attacken auf Geschäfte
Plauen/Meerane/Hohndorf - In Westsachsen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Geschäfte durch Feuerwerkskörper angegriffen.
Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannten zwischen 13 Uhr an Silvester und dem Neujahrsmorgen in Plauen (Vogtlandkreis) im Bereich der Bonhoefferstraße/Breitscheidstraße geböllert. Die Pyrotechnik beschädigte dabei die Fassade und eine Fensterscheibe eines Bäckerladens.
"Auch die Heckscheibe eines VW, der in unmittelbarer Nähe stand, wurde in Mitleidenschaft gezogen", so ein Sprecher der zuständigen Polizei in Zwickau.
Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro.
Auch in Meerane (Landkreis Zwickau) wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Geschäft mit Böllern angegriffen. An einem Antikwarenladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße beschädigten die Böller dabei mehrere Fensterscheiben. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.
15.000 Euro Schaden durch Böller in Hohndorf
Doch nicht nur in Plauen und Zwickau haben Vandalen Läden mit Pyrotechnik angegriffen. In Hohndorf im Erzgebirgskreis entstand durch eine Böllerattacke in der Neujahrsnacht ein Schaden von rund 15.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Neuen Straße insgesamt neun Fensterscheiben von Ladengeschäften und Teile einer Überdachung zerstört. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
Die Polizei hat in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp