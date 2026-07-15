Festnahme eskaliert: Gesuchter 38-Jähriger bespuckt, beleidigt und verletzt Polizisten

Dessau-Roßlau - Am frühen Mittwochmorgen eskalierte eine Festnahme am Hauptbahnhof Dessau.

Die Bundespolizei griff einen gesuchten 38-Jährigen auf. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei stellte sich bei der zufälligen Kontrolle eines 38-Jährigen am Hauptbahnhof heraus, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit ausstand.

Da weder er noch eine Kontaktperson den haftabwendenden Betrag von 55 Euro aufbringen konnten, nahmen die eingesetzten Beamten ihn kurz nach Mitternacht in Gewahrsam.

Das wollte sich der augenscheinlich stark betrunkene Deutsche aber nicht gefallen lassen und begann, sich immer aggressiver gegen die Maßnahme zu wehren.

Trotz der angelegten Fesseln beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte weiter, trat und spuckte sogar nach ihnen. Darüber hinaus versuchte er, sie mit Kopfstößen zu verletzen.

Die Beamten erlitten dadurch unter anderem leichte Abschürfungen und Rötungen.