Verdacht auf Brandstiftung in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte

Aachen - Nach einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Aachener Innenstadt ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.

Die Aachener Feuerwehr musste Dutzende Menschen aus der Klinik in der Innenstadt evakuieren. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Zwei Patienten seien verschwunden, teilte die Polizei mit. In dem Krankenhaus werden Menschen behandelt, die wegen Fremd- oder Eigengefährdung zwangsweise eingewiesen wurden, sagte die Sprecherin.

Das Feuer war laut Polizei in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Der Bewohner dieses Zimmers und ein weiterer Patient seien verschwunden.

Zunächst hatte die Polizei fünf Brandverletzte gemeldet, von denen eine Person im Krankenhaus behandelt werden musste.

Später korrigierte eine Sprecherin die Angaben: Die Personen seien schon vorher verletzt gewesen und nicht als Folge des Brandes verletzt worden.