Verdacht auf Brandstiftung in Aachener Klinik: Mehrere Verletzte
Von Marco Rauch, Jonas Reihl
Aachen - Nach einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Aachener Innenstadt ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.
Zwei Patienten seien verschwunden, teilte die Polizei mit. In dem Krankenhaus werden Menschen behandelt, die wegen Fremd- oder Eigengefährdung zwangsweise eingewiesen wurden, sagte die Sprecherin.
Das Feuer war laut Polizei in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Der Bewohner dieses Zimmers und ein weiterer Patient seien verschwunden.
Zunächst hatte die Polizei fünf Brandverletzte gemeldet, von denen eine Person im Krankenhaus behandelt werden musste.
Später korrigierte eine Sprecherin die Angaben: Die Personen seien schon vorher verletzt gewesen und nicht als Folge des Brandes verletzt worden.
Laut der Polizeisprecherin wurde das Krankenhaus in der Nähe des Aachener Doms unter anderem durch die starke Rauchentwicklung beschädigt. Patienten hätten anderweitig untergebracht werden müssen.
Die Untersuchungen zur genauen Brandursache liefen weiter, sagte die Sprecherin.
Erstmeldung am 7. April um 14.11 Uhr, Update um 20.27 Uhr.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa