Festnahme! Teenager soll Jugendliche zu Selbstverletzung genötigt haben

Karlsruhe/Ludwigsburg - Ein 16-Jähriger soll Jugendliche über Online-Spiele dazu genötigt haben, sich selbst zu verletzten.

Der Jugendliche wurde durch das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg aufgespürt. © Uli Deck/dpa

Der Teenager soll einer Splittergruppe des kriminellen Online-Netzwerkes 764 angehören, wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe, das Polizeipräsidium Ludwigsburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten.

Die Gruppierung habe es insbesondere auf Kinder und Jugendliche abgesehen.

Der 16-Jährige wurde den Angaben nach Anfang Oktober festgenommen. Er sei in Untersuchungshaft gekommen.

Die Behörden werfen ihm laut Mitteilung mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie gefährliche Körperverletzung vor.