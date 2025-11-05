War es Brandstiftung? Feuer auf Reiterhof in NRW beschäftigt die Polizei

Monheim - Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat es auf einem Reiterhof in Monheim (Kreis Mettmann) gebrannt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Heuballen komplett abbrannten. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Rund 200 Heuballen brannten am Dienstagabend auf einer Wiese des Hofs lichterloh. Verletzt wurden dabei glücklicherweise weder Menschen noch Tiere, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.

Demnach sei die Monheimer Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zu dem Reiterhof am Heilerberg gerufen worden.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen die auf der Wiese gelagerten Heuballen bereits in Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass sie vollständig abbrannten.

"Der entstandene Schaden wird vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt", teilt ein Sprecher der Polizei dazu mit.