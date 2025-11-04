Feuer in Obdachlosenlager: Weibliche Leiche entdeckt, Mordkommission ermittelt

In der Nacht wird die Feuerwehr zum Brand eines Obdachlosenlagers gerufen. Dort finden die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau.

Von Lena Brandner

München - Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers ist die Leiche einer Frau gefunden worden.

Nach dem Auffinden einer weiblichen Leiche gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt aus.  © Friedrich/vifogra/dpa

Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Der Brand sei in der Nacht gegen 23.50 Uhr gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.

Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar.

Auch zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

