Feuer in Suhler Wohnblock: Großeinsatz mit Drehleiter und Drohne

Suhl - Ein Brand in einem Wohnblock in der Würzburger Straße in Suhl hat am Freitagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.

Ein brennender Kinderwagen löste in einem Suhler Wohnblock einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. © NEWS5/Steffen Ittig

Wie die Thüringer Allgemeine berichtete, wurde zunächst sogar ein möglicher Massenanfall von Verletzten befürchtet.



In dem Gebäude leben rund 300 Menschen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein Kinderwagen im Hausflur des vierten Obergeschosses.

Dichter Rauch breitete sich schnell im Treppenhaus sowie in einem weiteren Treppenraum aus. Die Bewohner wurden angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben und dort betreut.



Aufgrund erster Notrufe alarmierte die Rettungsleitstelle vorsorglich zusätzliche Rettungskräfte sowie das Klinikum Suhl. Diese Maßnahmen stellten sich später als nicht erforderlich heraus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt.