Feuerwehr soll verbranntes Essen löschen, dann macht sie einen ungewöhnlichen Fund

Quakenbrück - Damit hatten die Einsatzkräfte nicht gerechnet! Bei einem Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Quakenbrück ( Landkreis Osnabrück ) machte die Polizei einen ungewöhnlichen Fund.

Bei einem Feuerwehreinsatz in Quakenbrück entdeckten die Einsatzkräfte eine große Canabis-Plantage. © Polizeiinspektion Osnabrück

Zunächst waren Feuerwehr und Polizei gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Straße Am Tannenwald gerufen worden, nachdem ein Feuermelder einen Alarm gemeldet hatte.

Weil niemand anzutreffen war, verschafften sich die Kameraden Zugang zu der betroffenen Wohnung und stellten dort eine starke Rauchentwicklung fest. Ursache dafür war wohl vergessenes Essen im Backofen.

Die Einsatzkräfte brachten die verkohlte Nahrung aus dem Haus und kontrollierten anschließend alle weiteren Räume. Dabei machten sie einen ungewöhnlichen Fund.

Laut Sprecher befanden sich in der Wohnung mehrere große Cannabis-Pflanzen sowie spezielle Aufzuchtzelte. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten im Obergeschoss eine Indoor-Plantage ausfindig machen.