Mittags schon einen im Tee: Honda-Fahrerin (36) landet mit 2,5 Promille auf dem Dach

Radebeul - Mittags schon richtig einen im Tee - das hatte eine 36-Jährige, die am Dienstag mit ihrem Honda Civic durch Radebeul steuerte ...

Hände weg vom Alkohol! Ein guter Rat, nicht nur für Autofahrer. (Symbolfoto) © 123RF/thodonal

... und beinahe unausweichlich einen heftigen Unfall baute!



Wie die Polizei Dresden mitteilte, fuhr die 36-Jährige kurz nach 12 Uhr auf der Straße "Altwahnsdorf" in Richtung Boxdorfer Straße.

Kurz vor der Einmündung Spitzhausstraße passierte es: Die Honda-Fahrerin kam nach rechts von der Piste ab, donnerte gegen einen Betonsockel sowie einen Zaun und überschlug sich dann!

Das Unfallauto blieb auf dem Dach liegen, die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.