Mittags schon einen im Tee: Honda-Fahrerin (36) landet mit 2,5 Promille auf dem Dach
Radebeul - Mittags schon richtig einen im Tee - das hatte eine 36-Jährige, die am Dienstag mit ihrem Honda Civic durch Radebeul steuerte ...
... und beinahe unausweichlich einen heftigen Unfall baute!
Wie die Polizei Dresden mitteilte, fuhr die 36-Jährige kurz nach 12 Uhr auf der Straße "Altwahnsdorf" in Richtung Boxdorfer Straße.
Kurz vor der Einmündung Spitzhausstraße passierte es: Die Honda-Fahrerin kam nach rechts von der Piste ab, donnerte gegen einen Betonsockel sowie einen Zaun und überschlug sich dann!
Das Unfallauto blieb auf dem Dach liegen, die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.
Ein Alkoholtest ergab, dass die Frau stolze 2,5 Promille auf dem Tacho hatte. Eine zusätzliche Blutentnahme wurde angeordnet, zudem ist die Fahrerin ihren Führerschein los.
Jetzt muss sie sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.
