Fieser Raub aus Rettungsturm: Diebe klauen medizinische Ausrüstung, Polizei sucht Zeugen

Ahrenshoop (Vorpommern-Rügen) - Rücksichtslose Diebe haben in der Nacht zu Sonntag einen Rettungsturm der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Ostseestrand von Ahrenshoop aufgebrochen und ausgeräumt.

Diebe haben am Sonntag einen Rettungsturm an der Ostsee aufgebrochen. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Dabei haben die Einbrecher lebensrettende medizinische Ausrüstung wie einen Rettungsrucksack und einen Defibrillator entwendet, wie die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte.

Außerdem ließen die Ganoven auch mehrere Funkgeräte sowie Bargeld aus einer Spendendose mitgehen. Die Behörde schätzte das Diebesgut auf einen Gesamtwert von rund 3100 Euro ein. Zudem wurde an dem Rettungsturm ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

Den Defibrillator konnten die Einsatzkräfte in der Nähe des Tatorts zwar in einer nahegelegenen Düne wiederfinden, allerdings blieb zunächst unklar, ob das lebensrettende Gerät noch funktioniert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich die Diebe am Sonntag zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Rettungsturm am Strandaufgang 12 im Kirchnersgang verschafft haben. Die DLRG meldete der Polizei den Einbruch schließlich gegen 9.20 Uhr.