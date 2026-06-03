FKK am Straßenrand: Mann "lüftet" öffentlich aus

Heideblick (Dahme-Spreewald) - Heidewitzka, einen solchen Anblick bekommt die Polizei wohl auch nicht alle Tage zu sehen.

Der 42-Jährige hat sein Zelt direkt neben einer Bundesstraße aufgeschlagen. (Symbolfoto) © 123RF/fotolixir

Am Dienstagmittag wurden die Beamten zur Ortsverbindungsstraße zwischen Bornsdorf und Weißack in der Brandenburger Gemeinde Heideblick gerufen, wie die Behörde mitteilte.

Zeugen hatten sich hier über einen Mann beschwert, der nackt an der B96 kampiert haben soll. Und tatsächlich fanden die Einsatzkräfte dort einen 42-Jährigen vor.

Der hatte im Rahmen einer Radtour dort sein Nachtlager aufgeschlagen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd erklärte.

Und offenbar hatte der Radler nackt geschlafen oder ein wenig "ausgelüftet", wie es hieß.

Zu seinem "Glück" war es des Nachts sehr mild bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. Lange diskutiert hat er offenbar nicht mit den Beamten, die ihn aufforderten, eine Hose anzuziehen. Dem kam der Mann nach und radelte weiter.