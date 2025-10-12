Flüchtiger Pfau sorgt für buntes Spektakel auf Bundesstraße

Buchholz - Auf der B189 im Landkreis Stendal hat am Samstagvormittag ein frei laufender Exot für Aufsehen gesorgt.

Eine Frau entdeckte den flüchtigen Vogel auf der Straße. (Symbolbild) © 123RF/manit321

Eine 62-Jährige war auf der Bundesstraße mit ihrem Auto unterwegs, als sie auf der Fahrbahn einen Pfau auf und ab laufen sah. Sie alarmierte daraufhin sofort den Notruf.

Laut dem Polizeirevier Stendal war der exotische Vogel bei seinem Besitzer ausgebüxt.

Die Beamten trieben das Tier im weiteren Verlauf von der Fahrbahn.