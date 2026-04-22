Förster entsetzt: Über 100 Reifen in sächsischem Wald entsorgt!

Oelsnitz – Unbekannte luden über 100 Reifen in einem Wald bei Oelsnitz im Erzgebirge ab. Der zuständige Revierförster Frank Günther (57) ist fassungslos.

Revierförster Frank Günther (57) kniet neben den im Wald entsorgten Reifen. © Andreas Kretschel

"Das ist keine Bagatelle. Das ist vorsätzlich", sagt Günther verärgert im TAG24-Gespräch.

Als Revierförster kümmert er sich mit einem Jagd-Team um den Neudörfler Wald bei Oelsnitz. "Bei einer Kontrolle hat ein Jäger die Reifen entdeckt."

Der Müll lag nahe der S255 in Richtung Heinrichsort, rechtsseitig zwischen einem Gasthof und dem Ortseingang. "Erst haben wir nur eine Stelle gefunden, später noch eine zweite."

Zwar seien im Wald entsorgte Reifen in seiner Erfahrung keine Seltenheit, "aber nicht in der Größenordnung". Günther schätzt, dass insgesamt 120 bis 130 Reifen ins Grün geworfen wurden.

"Die erste Fuhre wurde reingetragen", berichtet der Revierförster. "Die zweite Fuhre wurde von einem Auto reingeworfen - rechts und links vom Weg."

Günther nimmt an, dass ein Reifenprofi dahinter steckt: "Das ist jemand, der professionell Reifen wechselt. Das sah man den Reifen auch an."

Dabei ärgert ihn besonders das fehlende Unrechtsempfinden der Täter. Und: "Bin mir sicher, wenn das eine Firma ist, nehmen die für das Entsorgen einen Geldbetrag."