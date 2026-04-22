Förster entsetzt: Über 100 Reifen in sächsischem Wald entsorgt!
Oelsnitz – Unbekannte luden über 100 Reifen in einem Wald bei Oelsnitz im Erzgebirge ab. Der zuständige Revierförster Frank Günther (57) ist fassungslos.
"Das ist keine Bagatelle. Das ist vorsätzlich", sagt Günther verärgert im TAG24-Gespräch.
Als Revierförster kümmert er sich mit einem Jagd-Team um den Neudörfler Wald bei Oelsnitz. "Bei einer Kontrolle hat ein Jäger die Reifen entdeckt."
Der Müll lag nahe der S255 in Richtung Heinrichsort, rechtsseitig zwischen einem Gasthof und dem Ortseingang. "Erst haben wir nur eine Stelle gefunden, später noch eine zweite."
Zwar seien im Wald entsorgte Reifen in seiner Erfahrung keine Seltenheit, "aber nicht in der Größenordnung". Günther schätzt, dass insgesamt 120 bis 130 Reifen ins Grün geworfen wurden.
"Die erste Fuhre wurde reingetragen", berichtet der Revierförster. "Die zweite Fuhre wurde von einem Auto reingeworfen - rechts und links vom Weg."
Günther nimmt an, dass ein Reifenprofi dahinter steckt: "Das ist jemand, der professionell Reifen wechselt. Das sah man den Reifen auch an."
Dabei ärgert ihn besonders das fehlende Unrechtsempfinden der Täter. Und: "Bin mir sicher, wenn das eine Firma ist, nehmen die für das Entsorgen einen Geldbetrag."
Polizei sucht Zeugen
Günther schaltete die Polizei ein - die ermittelt nun. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die Reifen zwischen dem 10. April und Dienstag abgeladen wurden, teilte ein Sprecher auf TAG24-Anfrage mit.
"Dadurch dass das eine große Menge Reifen ist, ist davon auszugehen, dass die Unbekannten ein größeres Fahrzeug oder einen Pkw mit Anhänger genutzt haben", so der Sprecher.
Ziemlich auffällig - daher sucht die Polizei nach Zeugen, die mit Reifen beladene Autos gesehen oder die Entsorgung der Reifen bemerkt haben.
Wer etwas gesehen hat, meldet sich beim Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 9 00.
Erstmeldung am 22. April um 13.38 Uhr, zuletzt aktualaisiert um 14.52 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel (2)