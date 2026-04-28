Betrunkener Busfahrer kutschiert Schulkinder durch die Stadt

Halberstadt - Am Dienstagmorgen wurde ein Busfahrer in Halberstadt ( Landkreis Harz ) dabei ertappt, wie er betrunken Schulkinder herumfuhr.

Der Mann musste zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Gegen 7.15 Uhr war der 64-jährige Fahrer eines VW Crafters zunächst in der Westerhäuser Straße mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin in einen Streit geraten, erklärte das Polizeirevier Harz am Nachmittag.

Weil sich der Mann zunehmend aggressiv verhielt, versuchte eine Zeugin, das hitzige Gespräch zwischen den beiden zu schlichten.

Hierbei nahm sie einen Alkoholgeruch im Atem des Busfahrers fest und informierte die Polizei.

Bei der anschließenden Überprüfung des 64-Jährigen konnte ein Atemalkoholwert von etwa 1,42 Promille ermittelt werden, so eine Sprecherin der Polizei.