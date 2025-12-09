Frau bedroht mehrere Personen mit Wikingeraxt und krallt sich Bargeld

Regensburg - Mit einer augenscheinlichen Wikingeraxt hat eine Frau am Samstagmorgen gegen 6 Uhr mehrere Passanten in Regensburg angesprochen, sie verfolgt und Geld gefordert.

Gegen 6 Uhr morgens griff die Polizei in Regensburg die 20-jährige Deutsche auf, die mit einer Deko-Wikingeraxt Passanten bedrohte. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 20-Jährige in der Drei-Helm-Gasse unterwegs.

Ein 25-Jähriger händigte ihr schließlich tatsächlich Bargeld aus und verließ daraufhin den Bereich.

Die Einsatzkräfte konnten die Frau vor Ort festnehmen. "Die Beamten fanden sie mit einer leichten Schnittwunde an der Hand vor, die sie vermutlich selbst verursacht hatte", teilte die Polizei in der Oberpfalz mit.

"Die Tatwaffe, bei der es sich um eine Deko-Wikingeraxt handelte, konnte sichergestellt werden." Nach ersten Aussagen könnte ein weiterer Passant bedroht und womöglich leicht verletzt worden sein – das ist bislang nicht bestätigt.

Entsprechend werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kripo Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.