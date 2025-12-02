Seniorin bei Unfall mit Straßenbahn in München schwer verletzt

Eine Frau ist in München mit ihrem Wagen stadteinwärts unterwegs. Dann möchte sie nach links abbiegen. Doch es kommt zum Crash mit einer Trambahn.

Von Marco Schimpfhauser

München - Eine Seniorin ist am Montagmittag bei einem Unfall mit einer Trambahn in München schwer verletzt worden.

Eine Frau ist beim Unfall mit einer Trambahn in München schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Eine Frau ist beim Unfall mit einer Trambahn in München schwer verletzt worden. (Symbolbild)  © Michael Kappeler/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 12.10 Uhr auf der Cosimastraße.

Die Frau war mit ihrem Honda stadteinwärts unterwegs.

"Sie beabsichtigte an der Kreuzung zum Fritz-Meyer-Weg links in diesen einzubiegen", teilte die Polizei am Dienstag mit.

"Zur gleichen Zeit befuhr eine Straßenbahn die Cosimastraße in gleiche Richtung."

Auf der Kreuzung kam es schließlich zur Kollision. Dabei wurde die Seniorin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Trambahnfahrer sowie die Passagiere der Bahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Höhe des Schadens an Tram und Auto ist bislang nicht bekannt.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

