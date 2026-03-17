Frau entdeckt gestohlenes Fahrrad wieder: Polizei findet noch mehr

Berlin - In Berlin hat eine Frau ihr vor Monaten gestohlenes Fahrrad durch einen glücklichen Zufall wiedergefunden.

Der Dieb mag offenbar Fahrräder. © Facebook/Polizei Berlin

Sie wurde in einer Online-Verkaufsanzeige zufällig knapp ein halbes Jahr später auf das Fahrrad aufmerksam, hieß es von der Polizei bei Facebook.

Das Rad hatte die gleichen auffälligen Schrammen, einen verrutschten Reflektor und die Klickpedale, zu denen die passenden Schuhe seit Monaten zu Hause standen, wie die Beamten berichteten.

Die Frau informierte die Polizei, die ein Treffen mit dem Verkäufer vereinbarte. Dieser wurde vor Ort festgenommen - und die Frau bekam ihr Fahrrad zurück.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann wurden dann laut Polizei noch weitere Fahrräder, durchtrennte Fahrradschlösser und Mobiltelefone gefunden.