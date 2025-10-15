Nackenschlag aus dem Nichts: Frau greift Mutter und dreijährigen Sohn an
Von Marcel Gnauck und Friederike Hauer
Nürnberg - Eine Mutter und ihr dreijähriger Sohn sind in der Nürnberger Innenstadt von einer unbekannten Frau angegriffen worden.
Die Frau sei am Dienstag gegen 15.45 Uhr am Lorenzer Platz hinter den beiden gegangen und habe dem Jungen mit der Hand auf den Nacken geschlagen, teilte die Polizei mit.
Danach habe sie die 37 Jahre alte Mutter angerempelt, geschubst und ihr gegen den Brustkorb geschlagen.
Eine bislang unbekannte Zeugin kam der Frau zu Hilfe, zwei weitere Frauen in der Nähe erklärten der 37-Jährigen gegenüber, den Vorfall beobachtet zu haben.
Die Angreiferin wird wie folgt beschrieben: dickliche Figur, schwarze, mittellange Haare, kaputte Zähne. Sie trug ein rötliches Oberteil, einen Rucksack, an dem eine Norma-Tüte hing sowie schwarz/weiße Sneaker der Marke Nike.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt wegen Körperverletzung und hofft auf weitere Zeugen. Die genannten Frau und mögliche weitere Passanten sollen sich unter der Telefonnummer 0911/21126115 melden.
