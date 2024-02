Frau kauft Auto, doch ein Gegenstand sollte ganz sicher nicht darin sein

Lindau - Eine Frau hat nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens in Schwaben eine Schreckschusswaffe statt eines Erste-Hilfe-Kastens gefunden.

Eine Schreckschusswaffe am falschen Ort beschäftigt die Polizei in Lindau am Bodensee. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Die 21-Jährige habe die Pistole samt Munition unter dem Fahrersitz entdeckt, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte.

Die Frau habe am gestrigen Mittwoch daraufhin sofort die Polizei in Lindau am Bodensee aufgesucht, um den ungewöhnlichen Fund zu melden.

Beamte stellten die Schreckschusswaffe sicher.

Später stellte sich heraus, dass der ehemalige Besitzer des Autos die Pistole nicht registriert und keine Erlaubnis für deren Besitz hatte.