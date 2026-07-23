Frau mit Messer schwer verletzt: Verdächtiger gefasst

Stuttgart - Schock im Stuttgarter Shopping-Center! Eine 47 Jahre alte Frau wurde wahrscheinlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Das Milaneo wurde nach der Tat abgesperrt. © Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Donnerstag wurde der Polizei ein Angriff im Einkaufszentrum Milaneo gemeldet, teilten die Beamten auf Anfrage von TAG24 zu der Tat mit.

Es gebe Hinweise auf ein Messer, doch ob dieses tatsächlich die Tatwaffe war, ist aber noch unklar. Derzeit gehen die Beamten allerdings davon aus.

Die Polizei nahm einen 54-jährigen tatverdächtigen Mann außerhalb des Milaneos fest.

Ob Täter und Opfer sich kannten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese umfassen auch die Frage, ob das Opfer in dem Einkaufszentrum zur Tatzeit arbeitete oder privat dort war.