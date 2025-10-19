Frau stiehlt ganzen Zigarettenautomaten in fünf Minuten: Polizei steht vor Rätsel

Hückelhoven - In gerade einmal fünf Minuten hat eine bislang unbekannte Frau am Samstagabend in der Rheinstraße in Hückelhoven einen kompletten Zigarettenautomaten geklaut.

Wie die Frau den schweren Automaten entwendete, ist bislang unklar. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizei geschah der kuriose Diebstahl zwischen 19 Uhr und 19.05 Uhr.

Auf die Frage, wie genau sie das schwere Gerät abtransportierte, konnten sich die Beamten bisher keinen Reim machen.

Offenbar hatte sie aber einen ziemlich genauen Plan: Moderne Zigarettenautomaten wiegen zwischen 80 und 120 Kilogramm.

Die Täterin soll etwa 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und kräftig gebaut sein. Sie hat kurze dunkle Haare, trug ein dunkles Oberteil und eine braune Hose.