Frau stiehlt ganzen Zigarettenautomaten in fünf Minuten: Polizei steht vor Rätsel
Hückelhoven - In gerade einmal fünf Minuten hat eine bislang unbekannte Frau am Samstagabend in der Rheinstraße in Hückelhoven einen kompletten Zigarettenautomaten geklaut.
Laut Polizei geschah der kuriose Diebstahl zwischen 19 Uhr und 19.05 Uhr.
Auf die Frage, wie genau sie das schwere Gerät abtransportierte, konnten sich die Beamten bisher keinen Reim machen.
Offenbar hatte sie aber einen ziemlich genauen Plan: Moderne Zigarettenautomaten wiegen zwischen 80 und 120 Kilogramm.
Die Täterin soll etwa 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und kräftig gebaut sein. Sie hat kurze dunkle Haare, trug ein dunkles Oberteil und eine braune Hose.
Die Kripo Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 02452 / 920-0 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa