Frau von Ex-Mann mit Auto angefahren und am Boden liegend verprügelt: 35-Jähriger flüchtig

Fulda - Ein Heimweg im osthessischen Fulda endet in einem Albtraum: Eine Frau wird plötzlich von einem Auto erfasst, stürzt zu Boden, doch damit ist die Gewalt noch nicht vorbei. Was danach geschieht, macht fassungslos.

Die 40 Jahre alte Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft kam es am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Mainstraße in Fulda zu einer gefährlichen Körperverletzung, einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie einer Bedrohung zum Nachteil einer 40-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 40-Jährige aus Fulda auf dem Weg nach Hause, als sie plötzlich von ihrem 35-jährigen Ex-Mann mit dessen Auto angefahren wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden.

Während sie dort lag, soll der Mann mehrfach auf sie eingeschlagen und sie zudem bedroht haben. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten sofort die Polizei.

Die Frau erlitt bei dem Gewaltverbrechen diverse Frakturen sowie Hautabschürfungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Der 35-Jährige flüchtete zunächst mit seinem Fahrzeug vom Tatort, stellte dieses jedoch in der Nähe ab. Bisher konnte er noch nicht gefunden werden. Eine Fahndung nach ihm läuft.