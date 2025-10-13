Frau wählt 50 mal den Notruf, ohne sich in Gefahr zu befinden

Werra-Suhl-Tal - Eine 56-Jährige hat am Sonntagnachmittag im Wartburgkreis mehrfach den Notruf gewählt.

Die 56-Jährige hatte mehrfach und ohne nachvollziehbaren Grund den Notruf gewählt. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei Eisenach am Montag erklärte, hatte die Frau über 50 Mal den Notruf abgesetzt.

Allerdings schien die Dame die Rettungsnummer aus Langeweile gewählt zu haben, denn eine medizinische oder bedrohliche Notsituation gab es bei der 56-Jährigen nicht.

Gegen die Frau wurde deshalb ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass sich bei solchen Spielchen die Hilfe für echte Notfälle verzögert, dass die Einsatzkräfte durch den Fehlalarm gebunden sind.