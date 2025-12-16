Frauenleiche aus der Saalach geborgen: Ermittler stehen vor Rätsel

Piding - Eine tote Frau ist im Landkreis Berchtesgadener Land aus der Saalach geborgen worden.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu der toten Frau. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Hinweise auf eine Straftat gibt es nach derzeitigem Stand nicht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Spaziergänger bemerkte den leblosen Körper demnach am Montag vom Ufer des Flusses in Piding aus.

Helfer von Wasserwachten und Feuerwehren hätten die Tote geborgen. Die Todesursache der bislang unbekannten Frau ist derzeit unklar, wie es hieß.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Hinweisen zur Identität der Frau. Sie wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt, ist circa 1,60 Meter groß, schlank, hat braune, kurze Haare und eine zehn Zentimeter lange Narbe an der rechten Schulter. Bei der Auffindung trug sie rosa Turnschuhe, eine türkisfarbene Hose und Oberteil, eine bordeauxrote Jacke und eine blauschwarze Wolljacke.