Freiburg abgelöst: Das ist die neue "Kriminalitäts-Hauptstadt" im Südwesten

Mannheim - Jahrelang hatte Freiburg die höchste Kriminalitätsrate in Baden-Württemberg . Nun ist Mannheim negativer Spitzenreiter.

Zahlreiche Straftaten ereignen sich im Bereich des Mannheimer Bahnhofs. © Uwe Anspach/dpa

Der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten auf dem Marktplatz, die Amokfahrt mit zwei Toten: Mannheim war immer wieder mit aufsehenerregenden Straftaten bundesweit in den Schlagzeilen.

Im vergangenen Jahr ist die Stadt diejenige mit der höchsten Kriminalitätsrate im Land gewesen, wie aus dem Sicherheitsbericht des Innenministeriums hervorgeht. Umgerechnet 9498 Straftaten pro 100.000 Einwohner wurden demnach erfasst – das waren mehr als doppelt so viel wie im landesweiten Schnitt.

Damit hat Mannheim den jahrelangen Spitzenreiter Freiburg abgelöst. Der rutschte mit 9263 erfassten Straftaten pro 100.000 Einwohner auf Platz 2 im landesweiten Vergleich.

"Die Kriminalitätsbelastung in Mannheim konzentriert sich insbesondere auch auf den Bereich des Hauptbahnhofs", sagte eine Sprecherin der Stadt. "Er ist der höchstfrequentierte Bahnknoten in Baden-Württemberg, was ihn – mit der hohen Anzahl an Personen, die hier täglich verkehren und sich aufhalten – leider auch zu einem Kriminalitätsbrennpunkt macht."

Vergleichbares lasse sich auch an und in vielen weiteren Hauptbahnhöfen deutscher Großstädte beobachten.