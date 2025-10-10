Frisch aus der Haft entlassen: Autodieb leistet sich Verfolgungsjagd mit Polizei
Torgau - Am Mittwochnachmittag leistete sich in Torgau ein 44-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde klar, warum es der Deutsche so eilig hatte.
Gegen 13.15 Uhr hatte der auf der Torgauer Hafenstraße fahrende BMW 520d die Aufmerksamkeit der Streifenbeamten auf sich gezogen.
Zum Überraschen der Polizisten, die sich entschieden, den Fahrer zu einer Verkehrskontrolle zu bitten, gab der 44-Jährige Gas und raste davon. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch, als der Mann einen parkenden Mazda rammte.
Um sich doch noch seiner Verantwortung zu entziehen, rannte er zu Fuß in Richtung Elbwiesen, wo ihn die Einsatzkräfte anschließend stoppten.
Die Gründe für seinen umfangreichen Fluchtversuch stellten die Beamten bei der Kontrolle der Personalien des Mannes sowie der Überprüfung des BMWs fest.
Drogen, Bargeld und ein gestohlenes Auto: 44-Jähriger wandert hinter schwedische Gardinen
"Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses in Grimma gestohlen war und auch die Kennzeichen – zu einem anderen Auto gehörend – in Leipzig entwendet waren", so Polizeisprecher Moritz Peters.
Innerhalb des Autos stellten die Beamten zudem mehrere Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz und über eintausend Euro Bargeld fest.
Der Autodieb selbst war darüber hinaus erst im Juli dieses Jahres auf Bewährung aus der Haft entlassen worden.
Nachdem man den Mann am Mittwoch vorläufig festgenommen hatte, erließ man am Donnerstag schließlich einen Untersuchungshaftbefehl.
Derzeit ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie mehreren Diebstahlsdelikten.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa