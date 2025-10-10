Frisch aus der Haft entlassen: Autodieb leistet sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Torgau - Am Mittwochnachmittag leistete sich in Torgau ein 44-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei . Bei der anschließenden Kontrolle wurde klar, warum es der Deutsche so eilig hatte.

Als der 44-Jährige bemerkte, dass ihn die Polizisten zur Kontrolle baten, raste er davon. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 13.15 Uhr hatte der auf der Torgauer Hafenstraße fahrende BMW 520d die Aufmerksamkeit der Streifenbeamten auf sich gezogen.

Zum Überraschen der Polizisten, die sich entschieden, den Fahrer zu einer Verkehrskontrolle zu bitten, gab der 44-Jährige Gas und raste davon. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch, als der Mann einen parkenden Mazda rammte.

Um sich doch noch seiner Verantwortung zu entziehen, rannte er zu Fuß in Richtung Elbwiesen, wo ihn die Einsatzkräfte anschließend stoppten.

Die Gründe für seinen umfangreichen Fluchtversuch stellten die Beamten bei der Kontrolle der Personalien des Mannes sowie der Überprüfung des BMWs fest.