Sie nahm ihm die Vorfahrt: Radfahrerin (13) nach Kollision mit Lkw schwer verletzt
Torgau - Am Donnerstagnachmittag kam es in Torgau zu einem Unfall, nachdem eine Radfahrerin einem Lkw die Vorfahrt genommen hatte.
Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war der Lkw gegen 15.50 Uhr auf dem Repitzer Weg in Richtung Südwesten gefahren, als die Fahrradfahrerin vor ihm auf die Straße fuhr.
Der vorfahrtsberechtigte Fahrer erfasste die 13-jährige Radlerin, die daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Angaben der Behörde zufolge sei von einem Gesamtschaden von 1000 Euro auszugehen.
Gegen den 25-jährigen Fahrer des Lkw werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Die Jugendliche erwarte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.
