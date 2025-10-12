Frontal gegen Baum geprallt und überschlagen: Drei junge Männer verletzt

Michelstadt - Heftiger Frontal-Crash! Bei einem schweren Verkehrsunfall im südhessischen Michelstadt (Odenwaldkreis) sind am Samstagabend drei junge Männer verletzt worden.

Der Audi samt den drei Insassen landete nach dem frontalen Zusammenstoß mit einem Baum auf dem Dach. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, verlor ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Relystraße von Michelstadt kommend in Richtung Erbach die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen prallte zunächst gegen einen Metallzaun und anschließend frontal gegen einen Baum, bevor er sich überschlug und auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Dabei erlitten der Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im Alter von 25 Jahren wurde schwer verletzt. Alle drei Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Auto musste geborgen werden, die Fahrbahn blieb mehrere Stunden lang gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Michelstadt mit mehreren Einsatzkräften sowie ein Unfallgutachter vor Ort.