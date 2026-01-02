Wie grausam! Tierquäler töten Schafbock auf Weide und nehmen Körper mit

Fuldatal-Rothwesten - Schockierender Fall von Tierquälerei! Im nordhessischen Fuldatal-Rothwesten (Landkreis Kassel) haben bislang unbekannte Täter einen Schafbock aus einer Herde getötet und anschließend teilweise mitgenommen.

So oder so ähnlich muss der Schafbock ausgesehen haben, den unbekannte Täter auf einer Weide in Fuldatal-Rothwesten (Landkreis Kassel) umgebracht haben. (Symbolbild) © 123RF/nwrmis

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung standen die Schafe auf einer umzäunten Weide in der Straße "Gut Eichenberg".

Dort bemerkte ein Spaziergänger am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Überreste des toten Schafbocks und alarmierte umgehend die Polizei.

Wie die eingesetzten Beamten berichten, wurde das Tier offenbar direkt auf der Weide getötet und geschlachtet.

Der Körper des Schafbocks wurde anschließend abtransportiert, während ein Teil des Tieres am Tatort zurückgelassen wurde. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag.

Die Kasseler Polizei hat ein Strafverfahren wegen Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet und ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.