Fußballfan zeigt Hitlergruß: Aufruhr bei Public Viewing
31 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Wunsiedel - Beim Public Viewing in der oberfränkischen Stadt Wunsiedel zeigte ein Fußballfan den Hitlergruß.
Wie die Polizei berichte, fiel der 24-Jährige während der zweiten Halbzeit des Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen Elfenbeinküste gegen 23.30 Uhr auf.
Der Mann aus Selb zeigte die verbotene Geste und skandierte die dazugehörige Parole, so die Polizei. Umstehende Besucher auf dem Marktplatz reagierten sofort und verständigten die Einsatzkräfte.
Die Kriminalpolizei Hof ermittelt. Der 24-Jährige muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa