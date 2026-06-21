Fußballfan zeigt Hitlergruß: Aufruhr bei Public Viewing

Wunsiedel - Beim Public Viewing in der oberfränkischen Stadt Wunsiedel zeigte ein Fußballfan den Hitlergruß.

Beim Public Viewing mussten Fußballfans wegen eines Mannes die Polizei rufen. (Symbolbild) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei berichte, fiel der 24-Jährige während der zweiten Halbzeit des Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen Elfenbeinküste gegen 23.30 Uhr auf.

Der Mann aus Selb zeigte die verbotene Geste und skandierte die dazugehörige Parole, so die Polizei. Umstehende Besucher auf dem Marktplatz reagierten sofort und verständigten die Einsatzkräfte.