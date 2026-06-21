Fußballfan zeigt Hitlergruß: Aufruhr bei Public Viewing

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Beim Public Viewing in Wunsiedel mussten Fußballfans einschreiten, als ein Mann den Hitlergruß samt Parole zeigte.

Von Friederike Hauer

Wunsiedel - Beim Public Viewing in der oberfränkischen Stadt Wunsiedel zeigte ein Fußballfan den Hitlergruß.

Beim Public Viewing mussten Fußballfans wegen eines Mannes die Polizei rufen. (Symbolbild)
Beim Public Viewing mussten Fußballfans wegen eines Mannes die Polizei rufen. (Symbolbild)  © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei berichte, fiel der 24-Jährige während der zweiten Halbzeit des Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen Elfenbeinküste gegen 23.30 Uhr auf.

Der Mann aus Selb zeigte die verbotene Geste und skandierte die dazugehörige Parole, so die Polizei. Umstehende Besucher auf dem Marktplatz reagierten sofort und verständigten die Einsatzkräfte.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt. Der 24-Jährige muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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